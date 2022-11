STORY: Ratten als Rettungskräfte. Daran forscht ein Team der belgischen gemeinnützigen Organisation APOPO in Tansania. Weitere Details kommen von der leitenden Forscherin Dr. Donna Kean: "Ratten lassen sich genauso gut trainieren wie Hunde. Sie haben einen hervorragenden Geruchssinn und ihre geringe Größe und ihre Beweglichkeit sollten sie hoffentlich zu guten Unterstützern in so manchem Szenario machen, in dem sie sich in kleine Räume zwängen müssen, um näher an die Opfer herankommen." Die Ratten, die hier trainiert werden, sind jedoch nicht die üblichen Nagetiere, die man gemeinhin in europäischen Ländern mit Müll und Krankheiten in Verbindung bringt. Sondern es handelt sich um afrikanische Riesenbeutelratten. Die Ausbildung dieser Rettungskräfte in spe begann im August 2021 in einem Forschungszentrum, das von einer Universität in Morogoro in Tansania betrieben wird. Die Ratten werden unter anderem darauf trainiert, Menschen in einem simulierten Katastrophengebiet, zum Beispiel nach einem Erdbeben, zu orten. Und sie werden mit einem speziellen Rucksack ausgestattet, der eine drahtlose Live-Übertragung von Bild und Ton ermöglichen soll. Die Organisation hat bereits gute Erfahrungen gesammelt mit Ratten, die darauf trainiert wurden, zum Beispiel Landminen aufzuspüren.

