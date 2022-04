STORY: Razzia in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt: Am Freitag fanden in Räumlichkeiten des Instituts Durchsuchungen statt, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft mitteilte. Es habe einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt gegeben, erklärte die Behörde. Die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die das Institut selbst abgegeben habe, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank mit. Das Institut kooperiere vollumfänglich mit den Behörden. In welchem Zusammenhang der Geldwäscheverdacht aufgetaucht ist und wen es betrifft oder welchen möglichen finanziellen Umfang der Fall hat, nannte das Geldhaus nicht. Schon in der Vergangenheit war die Deutschen Bank wegen Geldwäschefällen in die Schlagzeilen geraten. Sie war dabei immer wieder mit der Kritik konfrontiert worden, bestimmte Transaktionen oder Kunden mangelhaft kontrolliert zu haben.

