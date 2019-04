(KORRIGIERT WURDE DIE DRITTLETZTE KAMERAEINSTELLUNG - DAS BILD WURDE VERPIXELT.) Die Polizei hat in mehreren Bundesländern die Geschäftsräume von Vereinen durchsucht, die laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz Verbindungen zur Salafistenszene haben sollen. Hauptziele der Razzia seien die Vereine World Wide Resistance Help und Ansaar International gewesen, teilte das Innenministerium mit. Die Vereine geben an, Spenden für humanitäre Hilfe in Gaza, Somalia und Syrien zu sammeln. Es gebe Hinweise darauf, dass die Hilfsgelder aber vor allem der palästinensischen Hamas-Organisation zu gute kommen, so die Behörden. Die USA, Israel und Deutschland stufen die Hamas als Terrororganisation ein.