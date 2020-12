Razzia in Berlin. Ein Großaufgebot der Polizei rückte am Mittwoch aus, um unter anderem auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln in Juweliergeschäften und Wohnungen nach Beweismitteln zu fahnden. Nach Behördenangaben wurden mutmaßlich gefälschte Goldmünzen beschlagnahmt. Hintergrund ist die bisher noch immer verschwundene Riesen-Goldmünze, mit dem Namen "Big Maple Leaf", die Ende März 2017 aus dem Bode-Museum entwendet wurde. Die Täter wurden zwar verurteilt und kommen vom arabischstämmigen Remmo-Clan. Aber von der Münze fehlt noch immer jede Spur. Die Ermittler vermuten, dass aus dem Gold kleinere Münzen hergestellten wurden und dass sie über die von den Tatverdächtigen betriebenen Juweliergeschäfte in Neukölln in den Zahlungsverkehr gebracht worden seien.

Mehr