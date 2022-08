STORY: Zollfahnder haben am Dienstag Geschäftsräume eines Chemieunternehmens in Lilienthal, nördlich von Bremen durchsucht. Nach Medienberichten besteht der Verdacht, dass Verantwortliche der Firma giftige Substanzen und speziellen Laborbedarf nach Russland ausgeführt haben, ohne über die entsprechenden Genehmigungen zu verfügen. Dies soll in mehr als 30 Fällen passiert sein. Dabei soll es sich unter anderem um chemische und biologische Stoffe handeln, die als Grundstoffe für die Herstellung von Kampfstoffen genutzt werden können. Das Unternehmen soll zudem Laborbedarf an einen russischen Chemiegroßhändler geliefert haben, der wiederum das russische Militär und den Geheimdiensts FSB beliefert haben soll. Den Berichten zufolge sollen im Zuge der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stade sieben Objekte in Nord- und Süddeutschland durchsucht worden sein.

Mehr