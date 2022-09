STORY: Deutsche Strafverfolgungsbehörden haben einen russischen Oligarchen am bayerischen Tegernsee ins Visier genommen. Mehr als 200 Beamte von Bundeskriminalamt (BKA) und anderen Behörden durchsuchten am Mittwoch eine offenbar verwaiste Villa im Nobel-Ferienort Rottach-Egern. Nach Insiderinformationen soll dort der russisch-usbekische Unternehmer Alischer Usmanow gemeldet sein. Bei der Razzia geht es in erster Linie um den Vorwurf der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München, Andrea Grape: "Wir ermitteln gegen einen russischen Staatsbürger wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Konkret soll er, obwohl er auf der Sanktionsliste der EU steht, eingefrorene Gelder dazu verwendet haben, eine Sicherheitsfirma zur Überwachung von Immobilien zu bezahlen. Wir durchsuchen bei 24 Objekten in mehreren Bundesländern. Insgesamt sind dabei rund 250 Beamte im Einsatz." Usmanow hat mit einem Firmenimperium vor allem im in der Metall- und Stahlindustrie ein Vermögen gemacht. 2018 hat er seinen Anteil am englischen Fußballclub Arsenal London für rund 600 Millionen Euro verkauft. Nach Recherchen des Bayerischen und des Mitteldeutschen Rundfunks haben die deutschen Behörden Usmanow im Visier, weil er sich offenbar seit 2016 regelmäßig über längere Zeit in seinem Haus in Rottach-Egern aufgehalten habe und damit in Deutschland steuerpflichtig gewesen sein könnte.

