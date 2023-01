STORY: Tief im brasilianischen Amazonas-Regenwald entdecken Beamte eine illegale Abholzungsstelle, flankiert von bewaffneten Bundespolizisten. Die Umweltbehörde Ibama führt im Regenwaldstaat Para erstmals Razzien durch, nach dem Amtsantritt von Präsident Lula da Silva vor einem Monat. Er hatte versprochen, der zunehmenden Zerstörung, die er von seinem Vorgänger Jair Bolsonaro geerbt hat, ein Ende zu setzen. Weitere Razzien wurden in anderen Bundesstaaten durchgeführt. Dies ist das indigene Reservat Cachoeira Seca, in dem die Abholzung eigentlich streng verboten ist. Illegale Holzfäller und Viehzüchter haben den Wald dennoch gerodet, darunter auch die berühmten Ipe-Bäume. Ibama-Agent David Belshoff: "Wir führen eine Operation gegen dieses Holzunternehmen durch. Wir hatten Hinweise und als wir hier ankamen, bestätigte sich, dass es sich um irregulären Einschlag handelt. Jetzt werden wir alle Holzstämme vermessen, beschlagnahmen und eine Strafe verhängen. Der Platz wird abgeriegelt. Der größte Teil des Geländes wurde offenbar vor kurzem verlassen. Die Beamten führen dies auf Lulas Versprechen zurück, das Gesetz durchzusetzen. Unter Bolsonaro wurde eine Fläche abgeholzt, die größer ist als Dänemark, einem Anstieg von 60 % gegenüber den vorangegangenen vier Jahren. Bolsonaros Regierung hatte der Umweltbehörde Ibama Personal und Mittel gekürzt. Trotz ihrer langjährigen Erfahrung beauftragte Bolsonaro das Militär und später das Justizministerium mit der Bekämpfung der Entwaldung. "Wir brauchen strengere Gesetze und mehr Personal. Wir haben oft Druck an einer Abholzungsfront ausgeübt, und sie sind schnell an einen anderen Ort umgezogen." Lula hatte während seiner letzten Amtszeit von 2003 bis 2010 die Abholzung des Amazonas um 72 % reduziert. Kommende Woche wird Bundeskanzler Olaf Scholz in dem Land erwartet.

