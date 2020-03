Es soll kein "Geisterspiel" werden: Am Montag sah vieles danach aus, dass das Championsleague-Rückspiel von RB Leipzig gegen Tottenham wie geplant vor Publikum stattfinden kann. Laut einem Stadtsprecher hat dies das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit Klubverantwortlichen entschieden. Der Trainer der Leipziger, Julian Nagelsmann, sagte, er vertraue hier den Fachleuten: O-Ton: "Wir sind froh, dass es so entschieden wurde, dass Zuschauer morgen im Stadion dabei sind, dass wir uns anfeuern werden, das ist eine gute Sache für uns. Und wie wäre es andersherum gewesen? Ich kann ja verstehen, dass trotzdem Diskussionen gibt, weil einfach andere Spiele diesen Vorteil jetzt nicht haben. Ich finde es jetzt nicht. So kann man es schwer vergleichen, weil es einfach nur ein Gegner gegen einen anderen ist. Der Gegner ist in der Bundesliga ein bisschen anders. Aber auch da werden die dann eine gerechte und faire und gute Entscheidung treffen. Es geht darum, die Gesundheit im Blick zu haben aller Beteiligten. Da geht es jetzt nicht nur um die Spieler, sondern auch um Zuschauer, Ansteckungen untereinander. Und da werden sie, die betreffenden Ämter und die Städte, auch die richtige Entscheidung treffen." RB Leipzig hatte das Hinspiel in London durchaus überraschend mit 1:0 gewonnen. Das Rückspiel dieses Achtelfinales beginnt am Dienstagabend um 21 Uhr in Leipzig.