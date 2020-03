RB Leipzig hat das Viertelfinale der Champions League erreicht. Am Dienstagabend besiegte die Mannschaft in Leipzig Tottenham Hotspur mit 3:0, mit zwei Toren von Marcel Sabitzer und einem Tor von Emil Forsberg. Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel. O-TON JULIAN NAGELSMANN, TRAINER VON RB LEIPZIG: "In das Spiel rein zu kommen war nicht so einfach, denn Tottenham hat versucht, das Spiel mit einem frühen Tor zu beginnen. Danach hatten wir aber die Kontrolle, Tottenham machte mehr Druck als beim Spiel in London, aber wir hatten mehr Ballbesitz, wir erspielten uns viele Chancen, durch Ballbesitz und durch Gegenangriffe. Wir haben gut verteidigt, nur in der zweiten Halbzeit gab es einen gefährlichen Moment, durch den Schuss von Alli glaube ich, und einen Gegenangriff. Aber wir haben das alles gut abgewehrt und am Ende ist es glaube ich sehr verdient, dass wir in die nächste Runde gehen. Aber ich will nicht sagen, dass es einfach war. Das wäre ein bisschen arrogant." Für RB Leipzig ist der Einzug ins Viertelfinale der Champions League ein spektakulärer Erfolg. Neben den Bullen hat sich auch Atalanta Bergamo qualifiziert. Die Mannschaft besiegte den FC Valencia mit 4:3.