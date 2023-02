STORY: Vorbereitungen auf das Champions League Achtelfinalhinspiel der Kicker von RB Leipzig am Dienstag. Der Gegner am Mittwoch lautet Manchester City. Und Leipzig-Coach Marco Rose hat zwar großen Respekt vor dem anstehenden Spiel, aber auch einen starken Glauben an das eigene Team: "Wollen morgen einfach gegen eins der besten Teams, was wir im Moment im Fußball haben, unsere Chance sehen, unsere Chance nutzen. Wir wollen ein mutiges Spiel machen. Wir wollen alle Aufgaben, die sich uns stellen, und es werden eine Menge, Erling ist eine davon, versuchen zu lösen. Wir wollen das als Team machen, so wie gerade Emil schon gesagt hat. Und ich habe da aber auch großes Vertrauen. Ja, wir vermissen Dani Olmo, ja, wir vermissen Christo, natürlich. Das würde uns noch mal 'ne Menge mehr an Optionen geben. Aber ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir gut vorbereitet sind. Und ich habe da großes Vertrauen in die Mannschaft, dass wir hier morgen zu Hause, mit unseren Fans im Rücken, einfach auch ein gutes Spiel machen." Zwar Fans im Rücken, aber vermutlich ohne den angeschlagenen Torjäger Christopher Nkunku und den verletzten Dani Olmo. Anpfiff ist in der Red Bull Arena am Mittwochabend um 21 Uhr.

