Wer hat alles von dem angekündigten Rückzug gewusst? Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten am Mittwoch verkündet, sich von einem Teil ihrer royalen Verpflichtungen zurückziehen zu wollen, sich finanziell unabhängig zu machen und ihr Leben zwischen Nordamerika und dem Königreich aufteilen zu wollen. Das Statement der beiden ließ vermuten, dass mit der Königsfamilie alles im Lot sei. Royals-Experte Richard Fitzwilliams: "In dem BBC-Report heißt es, dass kein Mitglied der königlichen Familie von diesem Statement wusste. Daher ist es ein bisschen heuchlerisch, oder besser gesagt ein außerordentlich unverantwortliches Verhalten." Auf den Straßen Londons sieht man das zum Teil gelassener: "Ich applaudiere ihnen dafür, wenn sie sich zurückziehen. Denn für mich sind sie zu oft in den Medien. Also wenn sie ein Privatleben führen wollen, lasst sei ein Privatleben führen." "Vielleicht sollten sie sich andere richtige Jobs suchen, so wie wir alle." "Das ist total unverantwortlich. Sie sind Teil des königlichen Establishments, sie sollten sich dementsprechend verhalten." "Sie sind immer noch reich. Sich finanziell unabhängig von einer Königsfamilie zu machen, werden sie wahrscheinlich nicht einmal merken." Auch in der ehemaligen britischen Kolonie Australien sind die Bürger geteilter Meinung. Das Land ist immer noch Mitglied im Commonwealth. Prinz Harry und Herzogin Meghan waren hier schon zu Gast. "Sie sind ein sehr privilegiertes Paar, das wie viele andere königliche Familien, seine Pflichten nicht ernst zu nehmen scheint. Aber sie haben ja auch einen Premierminister, der sich seiner Verantwortung nicht bewusst ist, also passt es doch." "Ich denke, ihre Rolle in der Familie war ja eh nicht so groß, und die königliche Familie verliert immer mehr an Bedeutung. Also, wieso nicht? Nimm dein Leben in die Hand und leb' es." "Ich wusste gar nicht, das so etwas überhaupt geht." Zuletzt hatte das Edward der VIII. getan. 1936, kurz nach seiner Ernennung zum König, legte er die Krone nieder, weil er die bürgerliche Wallis Simpson heiraten wollte, die von der Familie nicht akzeptiert wurde.