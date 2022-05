STORY: Jubel bei den Fans von Real Madrid. Denn ihre Mannschaft steht im Finale der Champions League. Die Königlichen schlugen Manchester City vor eigenem Publikum mit 3:1 nach Verlängerung. Das Hinspiel in Manchester hatten die Spanier noch mit 3:4 verloren. In Madrid liefen die Spieler von Real lange dem Rückstand aus dem Hinspiel hinterher, erst kurz vor Schluss retteten sie sich doch noch in die Verlängerung. Dort war es wieder einmal Stürmer Karim Benzema, der für die Entscheidung sorgte. Der Franzose wurde im Strafraum gefoult und verwandelte anschließend den fälligen Elfmeter zum 3:1-Endstand. Madrids Trainer Carlo Ancelotti war nach dem Spiel natürlich sehr zufrieden: "Um so ein Spiel zu gewinnen, braucht man auch ein bisschen Glück. Der Gegner war sehr stark. Das Spiel war wirklich knapp. Aber die Mannschaft hat nie aufgegeben. Nach dem Tor von Manchester City wurde es schwieriger, aber wir hatten alles, die Aufopferung, das Glück und die Energie. Ich denke, die Auswechslungen haben uns sehr geholfen. Jeder, der gespielt hat, hat sein Bestes gegeben. Es war ein intensives Spiel. Wir haben versucht, Druck auszuüben, und Manchester City hat nicht so gespielt, wie sie es normalerweise tun, weil wir sie unter Druck gesetzt haben. Es hat alles gut geklappt." Mit dem Sieg steht Real nun erneut im Finale der Königsklasse. Das Endspiel steigt am 28. Mai in Paris. Gegner wird dort der FC Liverpool sein.

