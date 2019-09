Vier Jahre, nachdem die millionenfache Abgasmanipulation in den USA ans Licht gekommen war, warten hierzulande noch immer viele Dieselfahrer auf eine Entschädigung. An die am Montag vor dem Oberlandesgericht Braunschweig beginnende mündliche Verhandlung knüpfen Hunderttausende VW-Kunden große Hoffnungen. Insgesamt haben sich bislang fast 440.000 Besitzer von VW-Dieselfahrzeugen der Musterklage der Verbraucherzentrale Bundesverband angeschlossen, die stellvertretend für die Betroffenen vor Gericht zieht. Marco Rogert, Anwalt in der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen, sagte am Freitag in Erkrath, er halte die Klage für genau das Instrument, für das sie gedacht war: Nämlich der Masse der Geschädigten Klarheit zu verschaffen. "Das was oft gesagt wird, 'ja der Herr Winterkorn ist ja vor die Presse getreten und hat dann doch gesagt, was Sache ist'. Das reicht aus meiner Sicht nicht. Das ist eine Ad-hoc-Mitteilung gewesen, die hat sich an die Aktionäre gerichtet. Das hat nichts mit unseren Mandanten zu tun. Die sind keine Aktionärskläger, sondern die sind einfach Geschädigte, weil sie das Fahrzeug gekauft haben. Die andere Sache ist: Selbst wenn man gewusst haben würde, dass es den VW-Abgasskandal gibt, dann weiß man immer noch nicht, ob das betreffende Fahrzeug, was jetzt der Einzelne erworben hat, ob das wirklich betroffen ist vom Abgasskandal. Das hat man erst dann gewusst, als man dieses Rückrufschreiben bekommen hat. Deswegen bin ich der Meinung, dass man frühestens darauf abstellen kann, ob man dieses Rückrufschreiben bekommen hat. Und die andere Fragestellung ist dann: Wie sieht es eigentlich mit dem Software-Update aus. Wir sind der Auffassung, dass das Software-Update die illegalen Abschalteinrichtungen nicht vollständig beseitigt, das heißt, es verbleibt eine illegale Abschalteinrichtung. Deshalb sind auch diese Fälle, aus meiner Sicht, vollkommen identisch zu beurteilen.") Rogert sagt, er gehe von einem relativ kurzfristigen Urteil aus, vielleicht schon im ersten Quartal 2020.