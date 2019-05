In Frankreich hat die rechtspopulistische Partei Rassemblement National Prognosen zufolge die Europa-Wahl gewonnen. Die Sammlungsbewegung von Marine Le Pen errang am Sonntag 24 Prozent der Stimmen. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron, die einen proeuropäischen Wahlkampf geführt hatte, landete mit 22,5 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz. An dritter Stelle kamen die Grünen mit 13 Prozent. Jordan Bardella, Spitzenkandidat des Rassemblement National. O-TON JORDAN BARDELLA, RASSEMBLEMENT NATIONAL: "Das französische Volk hat heute Abend eine klare Botschaft gesendet und eine Botschaft der Demut an den Präsidenten, der im Wahlkampf sein ganzes Gewicht in die Wagschale gelegt hat. […] Die Europäische Union kann das Bedürfnis der Menschen nach Schutz, nach Freiheit und nach Souveränität nicht länger ignorieren. Sie muss jetzt ihre Wirtschafts-, Sozial- und Einwanderungspolitik radikal ändern." Für die Sammlungsbewegung ist das Ergebnis ein Erfolg. Le Pen und Bardella wollen im EU-Parlament eine neue rechtsextreme Fraktion bilden, zusammen mit gleichgesinnten Parteien aus Italien, Dänemark Österreich, den Niederlanden und Deutschland. Das Wahlergebnis ist ein Rückschlag für Macron, der wegen der seit sechs Monaten anhaltenden Gelbwestenproteste ohnehin angeschlagen ist. Der Elysee-Palast teilte mit, das Ergebnis sei enttäuschend. Die Regierung werde aber an ihrem Reformkurs festhalten.