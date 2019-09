Surfen gilt als eine der Natur besonders verbundene Sportart. Daher verwundert es nicht, dass sich nun eine Firma in Großbritannien der Problematik der Wiederverwertung von Neoprenanzügen explizit angenommen hat. Finisterre heißt das Unternehmen, das sein Headquarter in St Agnes in Cornwall hat. Tom Kay ist der Chef und kürzlich fasste der die Problematik wie folgt zusammen: "Es gibt viele Neoprenanzüge, die in Garagen und Häusern herumliegen. Sie werden zwei Jahre lang verwendet. Keiner weiß, wohin damit. Und Neopren ist kein biologisch abbaubares Material." Daher will er bereits bei der Kreation der neuen Anzüge den Recycling-Aspekt berücksichtigen. Jenny Bank ist Wetsuit-Designerin bei Finisterre: "Die Qualität des Materials, das wir beim Recyceln traditioneller Neoprenanzüge haben, ist wirklich minderwertig. Daher kann man es nicht für neue Neoprenanzüge verwenden. Es hätte nicht die gleichen Eigenschaften. Wir wollen mit unseren recycelbaren Neoprenanzügen früher in der Designphase angreifen, in der Hoffnung, dass die Qualität des Recyclingmaterials, das wir dann zurückgewinnen, deutlich besser sein wird." Die Firma hat nach eigenen Angaben bereits seit zwei Jahren an der Entwicklung gearbeitet. Aber noch ist die Forschung nicht voll abgeschlossen. Das Ziel ist jedoch am Ende, den umweltbewussten Kunden einen voll recycelbaren Neoprenanzug anbieten zu können, der dann auch preislich mit den Produkten der anderen Anbieter vollkommen vergleichbar sein soll.