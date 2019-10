Auch ein rasch verabschiedetes Reformpaket konnte die libanesische Bevölkerung nicht zur Ruhe bringen. In der Nacht zu Dienstag kam es unter anderem in Beirut wieder zu lautstarken Protesten. Es ist vor allem der Unmut über die wirtschaftlichen Verhältnisse im Land, der die Menschen seit Tagen auf die Straße treibt, so wie ihr Ärger über Korruption und Vetternwirtschaft im Land. Libanons Premierminister Saad al-Hariri sagte in einer Fernsehansprache, die Reformen würden vielleicht nicht alle Forderungen der Demonstranten befrieden, seien aber ein entschiedener Schritt in die richtige Richtung. Etwa sei geplant, die Gehälter aktueller und ehemaliger Regierungsbeamter um 50 Prozent zu kürzen. Protestierende in Beirut scheint dies jedoch nicht zu überzeugen. „Wir kennen Hariris Versprechen schon, vor der Wahl hat er 90000 Jobs versprochen, alle haben sie Reformen und Maßnahmen gegen die Korruption versprochen, und hier sind wir, anderthalb Jahre später. Alles Lüge. Sie versprechen einen Wandel und sind selbst korrupt." Mit den Reformen erhofft sich die Regierung auch ausländische Investitionen, doch der Aktienmarkt fiel trotz der jüngsten Ankündigungen auf ein Rekordtief.