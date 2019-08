Regenwaldbrände in Südamerika: Macron ruft "Notfall" aus

Im Amazonasgebiet wüten die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro gerät international immer mehr unter Druck, die Flammen auch in seinem Land zu stoppen. Am Donnerstag sagte er in Sao Paulo, dass die Nichtregierungsorganisationen ohne das Geld von Deutschland und Norwegen keine Jobs mehr hätten. Weiterhin wirft er indirekt NGO-Mitarbeitern Brandstiftungen vor. "Natürlich gibt es keine Beweise. niemand schreibt " Ich werde jetzt ein Feuer legen". Das gibt es nicht. Wir müssen diese Menschen finden, die den Amazonas in Flammen setzen. Das ist ein Verbrechen. Außerdem können wir nur 40 Männer da rausschicken, um ein Feuer zu bekämpfen. Wir haben nicht genug Einsatzkräfte. Es ist ein Chaos." Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich am Donnerstagabend über Twitter zu Wort gemeldet. "Unser Haus brennt. Buchstäblich. Der Amazonas-Regenwald, die Lunge unserer Erde, die 20 Prozent unseres Sauerstoffs produziert, steht in Flammen. Es ist eine internationale Krise. Liebe G7-Mitglieder, lasst uns in zwei Tagen diesen Notfall als erstes besprechen. #ActfortheAmazon" Der G7-Gipfel beginnt am Samstag im französischen Biarritz. Deutschland und Norwegen hatten bereits angekündigt, über die eingefrorenen Mittel zur Erhaltung des Regenwaldes zu diskutieren. Beide Staaten waren diesen Schritt gegangen, weil der brasilianischen Regierung eine verstärkte Abholzungs-Politik vorgeworfen worden war. Das Brandgebiet lässt sich längst nicht mehr nur auf den Amazonasbereich beschränken. Bilder eines NASA-Satelliten am Mittwoch zeigten das Gebiet, auf dem laut dem brasilianischen Raumfahrtforschungszentrum über 70.000 Feuer brennen. Brasilien, Bolivien, Paraguay und Kolumbien sind betroffen. Nur am Rande wurde am Anfang der Woche von den Medien über die Waldbrände berichtet. Am Mittwoch stieg das Thema auf Twitter unter dem Hashtag #PrayforAmazonas zum führenden Trendthema auf, nachdem mehrere Prominente auf die Krise hingewiesen hatten.