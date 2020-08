SPD-Kanzlerkandidat ist er schon - aber von Wahlkampf will Olaf Scholz erstmal noch nichts wissen. Vielmehr wolle er bis zum letzten Tag vor der Bundestagswahl regieren, sagte er am Montag in Köln: "Ich glaube, dass wir mit der Bekämpfung der Gesundheitskrise weiter große Fortschritte gemacht haben, dass wir aber auch bei der Stabilisierung unserer Volkswirtschaft und bei dem Konjunkturprogramm und bei der Rettung Europas gewissermaßen die richtigen Schritte gegangen sind. Und ich habe sehr hart daran gearbeitet, dass es diese Schritte sind und sie konzipiert. Das wird auch weiter so sein. Ansonsten hat die Bundeskanzlerin, die ja nun nicht wieder antritt, aber die letzten Male es ja mehrfach geschafft, bis zum letzten Tag zu regieren und gleichzeitig Kanzlerkandidatin der CDU/CSU zu sein. Und ich werde es auch schaffen, bis zum letzten Tag als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen zu regieren und gleichzeitig Kanzlerkandidat der SPD zu sein", sagte der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf die Frage eines Journalisten, wie er seine Rolle als Kanzlerkandidat der SPD und Vizekanzler für die Dauer des Wahlkampfes vereinbaren wolle. "Das ist eine einfache Aufgabe, denn wenn wir regieren, dann ist das das, was wir zuallererst tun." Ein Hauch Wahlkampf war dann aber doch: Scholz kündigte an, dass eine angemessene Besteuerung "derjenigen mit einem sehr hohen Einkommen" ein Thema des Bundestagswahlkampfes sein werde.

