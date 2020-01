Die in Rom regierenden Sozialdemokraten sind aus der Regionalwahl in der Emilia-Romagna gestärkt hervorgegangen. Gouverneur Stefano Bonacchini von der Demokratischen Partei PD gewann nach Auszählung nahezu aller Stimmen 51,4 Prozent. Bonacchini ließ sich von seinen Anhängern feiern. "Wir hoffen, dass das zukünftige Italien künftig mehr so aussehen wird, wie die Emilia-Romagna." Die mit den Sozialdemokraten in Rom regierende 5-Sterne-Bewegung kam allerdings nur auf 3,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 68 Prozent und damit 30 Punkte höher als bei der Wahl 2014. Das rechte Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini musste bei der Abstimmung am Sonntag eine Niederlage hinnehmen. Der Kandidat der Lega kam nach den Zahlen des Innenministeriums auf 43,7 Prozent. Ursprünglich hatte sich Salvini Hoffnungen gemacht, die regierenden Sozialdemokraten zu schlagen. Salvini kommentierte das Wahlergebnis in Bologna: "Die Linke sagt, wenn die Menschen nicht für sie wählen, dann haben sie keine Ahnung. Für mich ist die Wahl der Menschen dagegen immer richtig. Wer auch immer gewinnt, der verdient, zu gewinnen." Die Region Emilia-Romagna im Nordosten des Landes gehört zu den reichsten Italiens und beheimatet etwa den Autobauer Ferrari und ist Ursprung von Parma-Schinken und Parmesan-Käse. Salvini hatte sich hier stark im Wahlkampf engagiert.