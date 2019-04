Trauer in Sri Lanka. Zahlreiche Menschen haben sich am Dienstag in Negombo, nördlich der Hauptstadt Colombo, versammelt, um die Opfer der Osteranschläge beizusetzen. Mehr als 100 Menschen waren allein in der hiesigen St. Sebastian Kirche bei einer Bombenexplosion ums Leben gekommen. Weiß gilt in Sri Lanka als Farbe der Trauer. Unterdessen laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Anschläge weiter. Der Fernsehsender Siyatha News hat ein Video einer Überwachungskamera veröffentlicht, das einen der verdächtigen Selbstmordattentäter kurz vor der Explosion in der St. Sebastian Kirche zeigen soll. Zur der Zeit hatten sich Hunderte Gläubige in der Kirche eingefunden. Die Regierung macht zwei einheimische islamistische Organisationen für die Anschlagserie verantwortlich. Ihr Motiv sei nach ersten Ermittlungen Vergeltung für die Anschläge auf zwei Moscheen in Neuseeland. Am 15. März waren dabei 50 Menschen getötet worden. Der dortige inhaftierte mutmaßliche Täter hatte offenbar rechtsextreme, fremdenfeindliche Gründe. In Sri Lanka hatten am Ostersonntag Selbstmordattentäter Anschläge in drei Kirchen und vier Hotels verübt. Dabei starben mehr als 300 Menschen. Nach Angaben aus Militär- und Regierungskreisen verhören die Sicherheitsbehörden zurzeit rund 40 Verdächtige.