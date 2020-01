Das Bundeskabinett hat am Mittwoch erwartungsgemäß den Ausstieg aus der Kohle beschlossen. Das entsprechende Gesetz sieht konkrete Abschaltdaten für Braunkohle-Meiler und ein Ausstiegsplan für die Steinkohle vor. Um soziale Härten für die Beschäftigen in Kraftwerken und Tagebauen abzufedern, stellt der Bund bis zu fünf Milliarden Euro in Aussicht. Im Zuge des Kohleausstiegs ist den betroffenen Regionen für den Strukturwandel über die Jahre zudem 40 Milliarden Euro zugesagt worden. Zuletzt hatte die Regierung sich noch auf die Entschädigungen für den Steinkohle-Ausstieg verständigt. Für Steinkohlekraftwerke könnten sich die Stilllegungs-Prämien auf bis zu zwei Milliarden Euro belaufen. Die Braunkohle-Konzerne sollen insgesamt 4,35 Milliarden Euro an Entschädigungen erhalten. Der Braunkohle-Ausstieg war mit den Ländern und Betreibern ausgehandelt worden. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hatte empfohlen, dass Deutschland bis spätestens 2038 aus der Kohle aussteigt. Vor dem Kanzleramt protestierten am Mittwochmorgen mehrere Umweltschutzorganisationen gegen die Ausstiegspläne der Regierung. Dazu sagte Matthias Flieder von Campact: (Das jetzige Kohle-Gesetz setzt nicht einmal den Kohle-Kompromiss um, und auch der war schon nicht gut. Aber nicht einmal der Minimalkonsens, auf den sich alle einigen konnten, wird jetzt umgesetzt, und deswegen fühlen sich die Leute natürlich verkohlt." Der Kohleausstieg müsse viel schneller kommen, so die Forderung der Umweltschützer.