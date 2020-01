Die Bundesregierung rechnet in den nächsten Jahren mit einem anziehenden Wirtschaftswachstum. Nach einer Schwächephase sei so etwas wie einen Silberstreif am Horizont erkennbar, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts, der am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurde. "Wir haben, was die Prognose angeht, für das nächste Jahr eine Prognose von 1,1 Prozent und für das Jahr darauf eine Prognose von 1,3 Prozent in der Bundesregierung beschlossen. Damit haben wir eine Trendwende, was die Belebung der Konjunktur angeht. Das geht mit kleinen Schritten. Es geht nicht rasend schnell, aber der Weg geht nach oben. Und das spiegelt sich auch wieder in der gestiegenen Stimmung der Betroffenen in Gewerbe und Industrie." Im vergangenen Jahr legte die deutsche Wirtschaft zwar das zehnte Jahr in Folge zu, schrammte aber zeitweise nur knapp an einer Rezession vorbei. Am Ende stand ein Plus von 0,6 Prozent in den Büchern.