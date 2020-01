In Großbritannien beteiligt sich die Regierung an einem Rettungspaket für die angeschlagene Fluggesellschaft Flybe. Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom gab am Dienstagabend eine entsprechende Vereinbarung bekannt. Damit könne der Betrieb von Flybe aufrechterhalten werden. Details wurden nicht genannt. Die Fluggesellschaft befand sich finanziell an der Belastungsgrenze. Medienberichten zufolge brauchte sie frisches Geld, um in den Wintermonaten, in denen das Fluggeschäft traditionell schwächer ist, überleben zu können. Für die Regierung von Premierminister Boris Johnson ist der Fall Flybe ein wichtiges Thema. Johnsons konservative Partei hatte im Wahlkampf versprochen, die Verkehrsanbindung von Gebieten außerhalb Londons zu verbessern. "Nun, es ist nicht Sache der Regierung, einzugreifen und Unternehmen zu retten, die in Schwierigkeiten geraten sind. Aber wir sehen zweifellos die Bedeutung von Flybe bei der Mobilität im gesamten Vereinigten Königreich". Flybe befördert jährlich rund acht Millionen Passagiere und bedient 71 Flughäfen in Großbritannien und auf dem Kontinent.