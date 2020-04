HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Unsere Wirtschaft lebt davon, dass immer wieder Neues entsteht. Und das ist ganz besonders verbunden mit der Startup-Kultur, die in unserem Lande im großen Maße gewachsen ist in den letzten Jahren. Neben den vielen Unternehmen, die jetzt jeden Tag kämpfen, müssen das eben auch die ganzen Neugründungen, die Startups, die in Deutschland so viel Furore gemacht haben und auch weitermachen sollen. Wir haben uns deshalb entschlossen, dass neben all den Hilfsprogrammen wir auch mit den Möglichkeiten der KfW einen Weg suchen, wie die Eigenkapitalfinanzierung, die dort eine große Rolle spielt, auch in Zukunft weiter gelingen kann und wir mit unseren vorhandenen Instrumenten jetzt ganz aktiv etwas dazu beitragen können, dass Startups auch in der Krise weitermachen können. Zwei Milliarden Euro wollen wir dafür vorsehen. Das ist ein starkes Signal dafür, dass es eben auch weitergeht mit Neuem."