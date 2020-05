Das Bundeskabinett hat nach den jüngsten Corona-Ausbrüchen in der Fleischindustrie ein Verbot von Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassungen in der Branche beschlossen. Ab Januar dürften nur noch Mitarbeiter des eigenen Betriebes Tiere schlachten und das Fleisch verarbeiten, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. Die Regelung beschränke sich auf Unternehmen, deren Kerngeschäft das Schlachten und die Fleischverarbeitung ist. Das Fleischerhandwerk mit seinen gewöhnlich viel kleineren Betrieben bleibe dagegen von dem Verbot ausgenommen. "Eine Wurzel des Übels in der Fleischwirtschaft und für die teilweise empörenden Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt auch in der Konstruktion von Sub-Sub-Sub und Subunternehmertum. Das nennen einige gerade Werksverträge. Das sind Zustände, die nicht nur die Beschäftigten, sondern die Allgemeinheit gefährden. Und deshalb hat die Bundesregierung schnell und konsequent durchgegriffen." Zusätzlich will die Regierung stärkere Kontrollen veranlassen, um die Arbeitgeber zur Einhaltung der Gesundheitsstandards zu zwingen. Die Arbeitgeber sollten auch zu einer digitalen Arbeitszeiterfassung verpflichtet werden. Das Bußgeld für Arbeitszeitverstöße werde auf bis zu 30.000 Euro verdoppelt. "Die Fleischwirtschaft ist eine wichtige Branche für unser Land. Für ein Geschäftsmodell jedoch, dass die Ausbeutung und die Ausbreitung von Pandemien von Menschen in Kauf nimmt, kann es in Deutschland keine Toleranz geben." Kritiker machen die in der Fleischindustrie verbreiteten Sammelunterkünfte für osteuropäische Arbeiter und schlechte Hygienestandards für die rasante Ausbreitung des Virus in der Branche verantwortlich. In der Fleischwirtschaft in Deutschland sind rund 200.000 Menschen beschäftigt. Unter ihnen sind viele Arbeiter aus Osteuropa, die oft nur Werkverträge haben und in engen oder heruntergekommenen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Zuletzt hatten sich mehr als 600 Mitarbeiter von Fleischfabriken in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein mit dem Coronavirus infiziert.