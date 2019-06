Mehr Personal, mehr Geld und mehr Ausbildungsplätze. Das alles soll es geben, um die Pflege in Deutschland besser zu machen. Und das sowohl für die Pflegerinnen und Pfleger als auch für die zu Betreuenden. Dazu hat sich die große Koalition auf ein gemeinsames Maßnahmenpaket verständigt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn , Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey stellten am Dienstag in Berlin nach rund einjähriger Beratung die Ergebnisse der "Konzertierten Aktion Pflege" vor. Diese könnten sich sehen lassen und würden beweisen, die die Regierung in diesem Bereich gute Arbeit geleistet habe, sagte Spahn: "Die allermeisten Pflegekräfte, denen ich begegne, die interessiert die Frage, wer jetzt Parteivorsitzender oder Gesundheitsminister ist, echt überschaubar. Die interessiert die Frage, wann verdammt noch mal Politik endlich verstanden hat, dass da in der Pflege über Jahre was in die falsche Richtung gelaufen ist und wann endlich mal es einen Unterschied bei Ihnen im Alltag macht, in der Bezahlung, in den Arbeitsabläufen, in der Bürokratie, in der Frage, ob mehr Kolleginnen und Kollegen da sind." Für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften rief Heil die Arbeitgeber erneut auf, mit den Gewerkschaften Tarifverträge zu vereinbaren. Etwa 80 Prozent der Beschäftigten in der Altenpflege sind laut Ministerium nicht tarifgebunden. Wenn sich die Pflegebranche nicht auf einen flächendeckenden Tarifvertrag einigt, sollen Mindestentgelte wieder über die Pflegekommission festgelegt werden. Das heißt, dass es spätestens 2021, wenn nicht gar früher, zu deutlichen Lohnsteigerungen in der Altenpflege in Deutschland kommt, um diesen Beruf attraktiver zu machen und die Menschen in diesem Bereich besser zu behandeln. Als mögliche Lohnuntergrenze nannte Spahn eine Summe von 2500 bis 2700 Euro. Die Zahl der Auszubildenden und der Ausbildungseinrichtungen soll laut Giffey bis 2023 um je zehn Prozent steigen. Die Frage, wer für die bessere Pflege zahlen soll, ist noch offen. Kritiker warnen vor steigenden Kosten für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen. Auch ein Steuerzuschuss für die Pflegeversicherung steht im Raum.