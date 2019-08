Der indonesische Präsident hat am Donnerstag zur Besonnenheit aufgerufen, nachdem im östlichsten Teil Papuas Regierungsgebäude in Brand gesteckt worden sind. Die Region wird seit zwei Wochen von Unruhen erschüttert. Als Grund führten Demonstranten Diskriminierung aufgrund von Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit an. Auch ein Unabhängigkeitsreferendum wurde gefordert - ein Schritt, den der Sicherheitsminister des Landes ausgeschlossen hatte. Präsident Joko Widodo sagte, dass man Maßnahmen gegen die Täter ergreifen und die Sicherheit wiederherstellen werde. "Lassen Sie uns Papua als ein friedliches Land und Territorium führen. Ich fordere alle Oberhäupter, religiöse Führer, sowie die Jugend dazu auf, am Fortschritt Papuas zu arbeiten - und zwar in Frieden und Harmonie. Lassen Sie uns Papua als ein friedliches Land voranbringen." Die Polizei hatte zuvor 300 mobile Brigaden in mehrere Städte entsandt, berichteten lokale Medien. In Papua brodelt seit Jahrzehnten eine Unabhängigkeitsbewegung, die über Rechtsverletzungen indonesischer Sicherheitskräfte klagt. Auslöser der jüngsten Unruhen war ein Zwischenfall, bei dem mit Tränengas gegen Studenten in einem Wohnheim vorgegangen worden sein soll. Ihnen wurde vorgeworfen, die Flagge des Landes entweiht zu haben.