China soll nach Angaben einer Quelle aus indischen Regierungskreisen zehn indische Soldaten an Indien ausgeliefert haben, die bei dem tödlichen Nahkampf im Himalaya-Gebirge am Montag von chinesischen Soldaten festgenommen worden seien. Die indische Armee äußerte sich nicht zu der mutmaßlichen Freilassung. Der chinesische Außenminister Zhao Lijian betonte, dass China keine indischen Soldaten in Gewahrsam habe. In der Nacht zu Montag wurden bei einer Auseinandersetzung zwischen Soldaten der beiden Atommächte im Grenzgebiet Galwan Valley mindestens 20 Menschen getötet. Der Verlauf des Kampfes ist weiter unklar. Medien berichteten, dass indische Soldaten ein chinesisches Zeltlager geräumt hätten, das sich auf dem Gebiet befand, das Indien für sich beansprucht. Daraufhin sollen sie in eine chinesische Patrouille von 100 Soldaten gelaufen sein. Dann sei es zu einem Nahkampf mit Fäusten, Steinen und Stacheldraht gekommen. Satellitenbilder lassen eine Aktivität chinesischer Soldaten in dem Gebiet vermuten. Sie zeigen vermutlich Bau-Maschinen und zertrümmerte Beobachtungstürme, die eine Woche zuvor noch nicht auf Satellitenbildern zu sehen waren. "Line of control" heißt die Demarkationslinie zwischen Indien und China mitten durchs Himalaya-Gebirge. Demarkation bedeutet eine zwischenstaatliche Trennlinie nach Gebietsstreitigkeiten. Genau diese haben die beiden Atommächte seit Jahrzehnten im Galwan Valley. China und Indien hatten sich 1962 einen kurzen Grenzkrieg geliefert. Sie haben die Streitigkeiten über den Grenzverlauf seither nicht beigelegt. Schüsse sind in den vergangenen Jahren nicht gefallen, es kam aber immer wieder zu Handgreiflichkeiten.