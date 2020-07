Der bekannte Hongkonger Regierungskritiker und Juraprofessor Benny Tai, hier Archivbilder, ist - eigenen Angaben zufolge - am Dienstag von seiner Universität entlassen worden. Das sei das Ende der akademischen Freiheit in Hongkong, schrieb Tai auf Facebook. Der 56-Jährige beschuldigte die Behörden, sich politischem Druck aus Peking gebeugt zu haben. Das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in der Sonderverwaltungszone Hongkong hingegen bezeichnete den Professor als "böse" und begrüßte seine Entlassung. Benny Tai kündigte an, seine wissenschaftliche Arbeit zu Fragen der Rechtsstaatlichkeit an anderer Stelle fortsetzen zu wollen. Auch sein Kampf für Rechtsstaatlichkeit in Hongkong werde nicht aufhören. Benny Tai ist eine führende Figur innerhalb der China-kritischen Bewegung Hongkongs. Er saß bereits wegen der Beteiligung an Protesten im Gefängnis. Ende Juni dieses Jahres hatte die Staats- und Parteiführung Chinas in Peking ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong beschlossen, auch als Reaktion auf die monatelangen und teils gewalttägien Massenproteste gegen die Führung in Hongkong. Das Gesetz erlaubt chinesischen Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die aus ihrer Sicht die nationale Sicherheit bedrohen.

