STORY: Bei den Parlamentswahlen in Angola hat die Regierungspartei MPLA laut dem offiziellen vorläufigen Ergebnis ihre Mehrheit verteidigt. Nach Auszählung von 33 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf die MPLA 60,6 Prozent, die Oppositionspartei Unita kam auf 33,8 Prozent. Das teilte die Nationale Wahlkommission in der Hauptstadt Luanda mit. Die MPLA ist seit fast fünf Jahrzehnten an der Macht und wird seit 2017 von Präsident Joao Lourenco geführt, der eine zweite fünfjährige Amtszeit anstrebt.

