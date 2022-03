STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) REGIERUNGSSPRECHER STEFFEN HEBESTREIT AM MONTAG IN BERLIN: "Das sind Gespräche, die natürlich eines zum Ziel haben, diesen Konflikt zu lösen. Es geht auch darum, dass die jeweiligen Konfliktpartner, möchte ich sie jetzt nennen, auch weiterhin im Gespräch miteinander sind und auch sich die internationale Staatengemeinschaft verantwortlich fühlt. Der Bundeskanzler hat am vergangenen Freitag mit dem russischen Präsidenten gesprochen und er hat auch, oder er wird auch, heute im Laufe des Tages auch noch mal mit dem ukrainischen Präsidenten sprechen." // "Grundsätzlich ist es so, dass die Bundesregierung klar gesagt hat, sie ist dafür, defensive Waffen zu schicken und das ist unsere Position und dazu stehen wir. Gleichzeitig hat der Bundeskanzler mehrfach deutlich gemacht, dass wir alles tun werden, um ein Eingreifen der NATO in diesen Krieg zu verhindern. Das ist oberstes Gebot, so schrecklich das ist. Und das ist die Richtschnur unseres Handelns."

