Wegen der zunehmenden Zahl an Reisebeschränkungen wagen sich Dax-Anleger nur vorsichtig aus der Deckung. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag 0,2 Prozent auf 12.923 Punkte und kam auch im späteren Handel kaum von der Stelle. Nach der Einstufung von fast ganz Spanien als Risikogebiet richteten Anleger den Blick auf mögliche weitere Beschränkungen. Investoren fürchten vor allem, dass es im Herbst wieder zu strengeren Restriktionen kommt. Auch sonst gibt es nur wenig positive Nachrichten, sagt Robert Halver von der Baader Bank: "Es gibt ja einige Probleme. Wir haben Neuinfektionen mit Corona, wir haben Handelsstreitigkeiten USA/China. Wir haben unsichere politische in den USA, wer gewinnt die Wahl? Biden steht ja für Steuererhöhungen. All das müsste normalerweise den Dax herunterbringen. Aber er bringt es nicht." Grund dafür sei vor allem, dass es kaum Alternativen zu Aktien gebe, sagt Halver: "Der Optimismus der Aktienmärkte ist vor allem begründet aufgrund der massiven Geldmenge. Das muss ja angelegt werden, ich habe aber keine Parkmöglichkeit im Zinsbereich. Das heißt wir haben eine Abkopplung, eine massive Abkopplung der Märkte von der fundamentalen, der konjunkturellen Realität." Aktien der Deutschen Lufthansa gaben in den ersten Handelsminuten mehr als 3 Prozent nach. TUI-Anteilsscheine gingen mehr als 5 Prozent in die Knie. Deutschlands größter Touristikkonzern hat alle Pauschalreisen aus Deutschland in weite Teile Spaniens vorübergehend abgesagt.

