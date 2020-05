Für die meisten Inhaber von Reisebüros sind ihre Kataloge derzeit nur noch Makulatur. Wegen der Corona-Einschränkungen kommt niemand mehr in die Läden und bucht eine Reise. Viele kämpfen daher um die nackte Existenz. Eine von ihnen ist Marion Tibursky, die im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg seit 21 Jahren ein Reisebüro betreibt: "Jeden Tag, wenn ich die Stornos bearbeite, verliere ich mein Einkommen, die mein Büro und Kosten decken, von dem ich lebe. Mein Büro gibt es jetzt 21 Jahre mittlerweile. Und wenn nichts passiert, kann ich in drei Monaten vielleicht auch Insolvenz anmelden. Das ist nicht fair!" Es ist unter anderem die Tourismusbranche, die durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen leidet. Um auf ihre dramatische Lage aufmerksam zu machen, versammelten sich einige Vertreter am Mittwoch in Berlin am Brandenburger Tor. Anke Mingerzahn, Organisatorin des Protests zu ihren Vorstellungen, wie die Krise in den Griff zu bekommen sei: "Wir fordern einen Fonds für die gesamte Touristik-Branche. Das heißt, in diesen Fonds sollen sowohl die Veranstalter als auch Reisebüros und auch Kunden entschädigt werden." Eine Gutschein-Lösung wollen die Reisebüros und Busunternehmer nicht akzeptieren, weil ihnen damit die Provision entfällt und neue Reisen nicht gebucht würden. Außerdem hätten die Reise-Interessierten auch nichts davon. Denn im Falle einer Insolvenz verfiele der Gutschein. Seit Mittwoch gibt es nun aber auch einen kleinen Lichtblick für Busunternehmer und Urlaubsfreudige: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat angekündigt, dass zwar die Grenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz und Frankreich noch grundsätzlich bis zum 15. Juni verlängert würden, allerdings dürfen bereits ab Samstag alle deutschen Grenzen wieder genutzt werden.