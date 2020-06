Mit hupenden Bussen vor dem Brandenburger Tor hat die Reisebusbranche am Mittwoch auf ihre Corona-bedingte Misere aufmerksam gemacht. Etwa 100 Fahrzeuge waren zur Sternfahrt in Berlin gekommen, um mehr staatliche Hilfe in der Coronakrise zu fordern. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte gute Nachrichten für die Reiseunternehmer: "Und ich kann heute vermelden, dass wir die Busbranche noch mal extra mit 170 Millionen Euro unterstützen. Das heißt, vor allem die, die in moderne Reisebusse investiert haben, haben ja praktisch jetzt Komplettstillstand. Und diese Kosten, die da aufgelaufen sind seit Mitte März, die wollen wir in einem Sofortprogramm und einer unbürokratischen Hilfe denen entgegenkommen, die wirklich in moderne Mobilität investiert haben." Einer Branchenumfrage zufolge droht jedem zweiten Anbieter das Aus, der Gesamtschaden je Unternehmen liegt bei gut einer halben Million Euro. Vor allem Busreisen, Klassen- und Vereinsfahrten waren monatelang verboten. Die Hilfe deshalb für die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (BDO), Christiane Leonard, nur eine erste Hilfe: "Nein, es ist in Wirklichkeit nicht ausreichend. Es ist so, dass es die letzten Monate ein Stück weit kompensiert. Es gibt aber noch andere Konjunkturprogramme, das Kurzarbeitergeld, möglicherweise der eine oder andere Kredit, was aber sehr schwierig ist für mittelständische Unternehmen. Aber diese hohen Vorhaltekosten. Sie müssen sich vorstellen, es kostet so viel wie ein Einfamilienhaus und muss abbezahlt werden. Diese Kosten haben die Unternehmerinnen und Unternehmer jeden Tag zu leisten." Auch vor dem Reichstag protestierten mehrere Hundert Beschäftigte der Touristikbranche für mehr Hilfen. Initiator war das Aktionsbündnis "Rettet die Reisebranche - Wir zeigen Gesicht." Bereits seit Wochen fordert das Bündnis einen Rettungsfonds für Reisebüros und Reiseveranstalter. Das von der Bundesregierung in der vergangenen Woche vorgestellte Eckpunktepapier zu Überbrückungshilfen gehe am tatsächlichen Bedarf der Reisebranche vorbei, kritisiert das Aktionsbündnis. Ein eigener Forderungskatalog des Bündnisses umfasst neben dem Rettungsfonds konkrete Erstattungsregelungen.