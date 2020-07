Das Auswärtige Amt hat wegen der Corona-Pandemie eine Reisewarnung für drei Regionen in Spanien ausgesprochen. Diese betreffe Aragon, Katalonien mit Barcelona und der Costa Brava und Navarra, wie das Ministerium am Freitag auf seiner Website mitteilte. In den drei Gebieten in Spanien wurde laut Bundesgesundheitsministerium die Schwelle von mehr als 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. In der EU steht bisher schon Luxemburg auf der Liste, die auch für deutsche Touristen wichtig ist. Diese Fluggäste in Berlin flogen am Freitag in Richtung Spanien: "Ich reise nach Barcelona, ich fahre eigentlich zurück. Ich war hier nur zu Besuch, aus einem traurigen Anlass, aber ich wohne schon seit 54 Jahren in Barcelona." "Wir sind zu zweit mit den Fahrrädern da in den Bergen unterwegs. Also das Risiko dort ist geringer als wenn ich in Deutschland irgendwo Urlaub mache, wo viele Leute sind." Eine Reisewarnung ermöglicht Urlaubern die kostenlose Stornierung von Buchungen. Für Reiserückkehrer aus offiziell eingestuften Risikogebieten soll in der kommenden Woche eine Corona-Testpflicht kommen. Das geht über die freiwilligen Tests hinaus, die für alle Einreisenden aus dem Ausland kostenfrei möglich sein sollen.

