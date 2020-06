Die Reisewarnungen für die meisten Länder Europas werden am 15. Juni aufgehoben und durch individuelle Reisehinweise ersetzen. Das kündigte Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch in Berlin an. Bedingung sei aber, dass sich das Infektionsgeschehen in den Ländern weiter günstig entwickele. Andernfalls werde es neue Reisewarnungen geben, so Maas. O-TON HEIKO MAAS, BUNDESAUSSENMINISTER: "Überall werden die Lockdown-Maßnahmen schrittweise zurückgeführt. Der Betrieb in Hotels und Restaurants läuft wieder an. Und vielerorts ist es auch gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen und dieser Entwicklung tragen wir mit dieser Entscheidung Rechnung." Für Staaten außerhalb Europas hält das Auswärtige Amt die Reisewarnungen vorerst aufrecht. Ob es diesbezüglich Änderungen gebe, hänge von Entscheidungen der EU-Kommission ab, so Maas. Für Spanien und Norwegen bleiben die Reisewarnungen vorerst bestehen, da dort noch Einreisesperren gelten.