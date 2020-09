Das Auswärtige Amt hat wegen hoher Corona-Infektionszahlen weitere Reisewarnungen verhängt. Betroffen davon ist unter anderem die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Portugal verzeichnet seit August einen kontinuierlichen Anstieg der Corona-Infektionen. Die meisten davon wurden im Großraum Lissabon und Porto registriert. Neben dem Großraum Paris - für den es schon länger eine Reisewarnung gibt, gibt es jetzt auch Reisewarnungen für die französischen Regionen Centre-Val-de Loire, Normandie und Bretagne. Frankreich verzeichnet im Vergleich zum Vortag erneut mehr als 13.000 Corona-Neuinfektionen. Außerdem wird vor nicht notwendigen Reisen nach Tschechien gewarnt. Hier gibt es nur wenige Ausnahmen. Tschechien hatte zuletzt mit 2394 Neuinfektionen den zweithöchsten Tagesanstieg seit Beginn der Coronavirus-Pandemie gemeldet. In Deutschland wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in 1769 neuen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem gab es 13 weitere Covid-19-Tote. Wegen der steigenden Infektionen müssen in Teilen der Münchener Altstadt ab Donnerstag Mund-/Nasenbedeckungen getragen werden.

