Gigantische Wellenberge haben sich bei perfekten Bedingungen am Montag vor der Küste des portugiesischen Fischerorts Nazaré aufgetürmt. In der Szene kennt man den Ort. Hier finden die Bigwave-Surfer das, wonach sie weltweit suchen. Wellen, die so große sind, dass der Surfer nur noch wie ein kleiner Punkt aussieht. Und nach Angaben der Veranstalter waren diese am Montag um die 15 Meter hoch. Tow-in nennt man diese Disziplin, bei der die Wellenreiter im Team arbeiten und sich per Jetski in die Wasserberge ziehen lassen. Die World Surf League organisiert mehrere Events während der Saison und am Ende wird ein Gesamtsieger gekürt. Den Wettkampf in Portugal hat der Brasilianer Pedro Scooby mit nahezu perfekten Ritten für sich entschieden. Das nächste Event dieser Art ist vor der Küste Hawaiis geplant.

