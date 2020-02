Fast eine halbe Tonne Kokain hat die Marine der Elfenbeinküste Anfang der Woche beschlagnahmt. Die Ware war offenbar für die Handelshauptstadt Abidjan bestimmt. Die Rekordmenge stammte von einem unter spanischer Flagge fahrenden Schiff, das die Marine bereits Ende Januar rund 250 Kilometer vor der Küste entdeckt hatte. Nachdem die Droge auf ein kleineres Boot verladen worden war, schlug eine Spezialeinheit zu. Das teilten die Behörden in einer Erklärung mit. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen. Es war zunächst unklar, aus welchem Land das Kokain kommt und wer für den Handel verantwortlich ist. Größere Drogentransporte in der Elfenbeinküste sind eher selten. Im vergangenen Jahr gab es entlang der westafrikanischen Atlantikküste größere Funde in Kap Verde und in Guinea-Bissau. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung werden jährlich etwa 40 Tonnen Kokain durch die Region transportiert. Häufig handelt es sich dabei um einen Zwischenstopp für südamerikanisches Kokain auf dem Weg nach Europa.