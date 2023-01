STORY: Invasive Spezies stehen bei australischen Parkrangern immer auf der Fahndungsliste. Eine Vielzahl eingeschleppter oder fahrlässig angesiedelter Tiere bedroht hier die einheimische Flora und Fauna. Bei dieser nun gefundenen Aga-Kröte staunte aber auch Parkrangerin Kylee Gray nicht schlecht. Ganze 2,7 Kilogramm brachte der "Krötzilla" getaufte Brummer auf die Waage - Weltrekord. Barry Nolan, Parkranger: "Das Problem bei einem so großen Tier ist, dass es auch größeres fressen kann. Die Auswahl an Beutetieren vergrößert sich gegenüber dem, was normale Kröten fressen. Das war einer der Hauptgründe, warum sie entfernt werden musste. Die ökologischen Auswirkungen wären schon bei einer einzigen Aga-Kröte beträchtlich." "Denn eines der großen Probleme mit ihnen ist ihre Fortpflanzungsfähigkeit. Ein Krötenweibchen, wie 'Krötzilla' möglicherweise, kann bis zu 35.000 Eier legen. Und in jedem Entwicklungsstadium sind für die einheimischen Arten schädlich. Die Vorbeugung ist also ein wichtiger Teil des Managements." Aga-Kröten wurden erstmals 1935 in Australien eingeführt, um Käfer und andere Schädlinge auf Plantagen zu bekämpfen. Da es keine natürlichen Fressfeinde gibt, stellen sie heute eine Bedrohung für das australische Ökosystem dar.

Mehr