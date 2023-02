STORY: Die schweren Regenfälle in Neuseeland haben an vielen Orten Spuren hinterlassen. Auch am Dienstag konnten auf der Nordinsel Überschwemmungen und Erdrutsche beobachtet werden. Die Niederschläge führten in einigen Teilen von Auckland zu Verkehrsbehinderungen. Ein Geschäftsinhaber in Whangamata zeigte sich frustriert: "Das ist ein harter Sommer, mit dem Wetter, so wie es ist. Dies ist unsere Brot-und-Butter-Zeit des Jahres. Die Geschäfte hier sind hart getroffen. Eine Menge Touristen, auch aus dem Umland, bleiben weg, weil das Sommerwetter so schlecht ist bisher." Offiziellen Angaben zufolge sind mehrere Personen durch Sturzfluten und Erdrutsche in dem Gebiet von Auckland ums Leben gekommen. Die Niederschlagsmengen haben Rekorde erreicht. In Auckland und Northland, der nördlichsten Region des Landes, wurde der Ausnahmezustand verhängt. Aber nach Angaben von Fachleuten sollen die heftigsten Regenfälle vorerst vorbei sein.

