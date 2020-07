Das Unternehmen SpaceX hat den südkoreanischen Kommunikationssatelliten ANASIS-II in den Weltraum geschossen. Der Start der Falcon 9 hätte eigentlich bereits am 14. Juli erfolgen sollen, wurde aber verschoben. So aber hob die Rakete am Montag vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida ab. Der Satellit ANASIS-II soll dem südkoreanischen Militär dienen. Erst vor weniger als zwei Monaten hatte dieselbe Rakete die Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley zur Internationalen Raumstation gebracht. Nie zuvor wurde ein Antrieb in nur 51 Tagen für einen weiteren Start aufbereitet.