Es passierte während eines Autorennens am Wochenende in der ungarischen Stadt Totkomlos. Bei der traditionellen Stadt-Rally verlor der Fahrer des roten Rennwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste in eine Gruppe von Zuschauern. Nach Angaben von lokalen Medien wurden bei dem Vorfall mindestens elf Menschen verletzt. Zwei von ihnen wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand soll kritisch sein. Den Berichten zufolge untersuchen die Behörden, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob es möglicherweise Sicherheitsmängel gegeben habe. In diesem Jahr fand das Rennen zum zehnten Mal statt, mehr als 100 Fahrer waren am Start.