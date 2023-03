STORY: In Paris ist es bei erneuten Protesten gegen die geplante Rentenreform am Freitagabend zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Gegenstände wurden in Brand gesetzt. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und dem Einsatz von Tränengas. Zahlreiche Personen wurden festgenommen. Die Proteste mit mehreren tausend Teilnehmern fanden in der Nähe des Parlamentsgebäudes statt. Bereits am Vortag hatte es in einigen französischen Städten Ausschreitungen gegeben. Die Regierung in Paris hatte zuletzt entschieden, nicht mehr in der Nationalversammlung über die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre abstimmen zu lassen, sondern die Pläne mithilfe eines umstrittenen Verfassungsartikels per Dekret durchzusetzen. Daraufhin gingen im französischen Parlament zwei Misstrauensanträge ein. Am Montag soll darüber abgestimmt werden.

Mehr