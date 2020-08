Es passierte während einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump am Donnerstag im Weißen Haus. Dort stellte der Journalist Shirish Date von der Online-Nachrichtenseite "Huffpost" diese Frage: "Mr. President, bereuen sie nach dreieinhalb Jahren, all die Lügen gegenüber dem amerikanischen Volk, all die Unaufrichtigkeiten" Trump fragt daraufhin zurück: "Wer hat gelogen?" Der Reporter antwortet "Sie haben es getan". Trump schaut ziemlich genervt und bittet dann einfach um die nächste Frage. Das Video der Szene wurde in den sozialen Medien zigfach geteilt. Denn es ist durchaus ungewöhnlich, dass Reporter im Weißen Haus Trump so direkt angehen.

