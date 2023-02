STORY: Die Republik Moldau wirft Russland vor, einen Umsturz in der ehemaligen Sowjetrepublik zu planen. Russland wolle ausländische Saboteure einsetzen, um die moldawische Führung zu stürzen, den Beitritt des Landes zur Europäischen Union (EU) zu verhindern und es im Krieg gegen die benachbarte Ukraine einzusetzen, sagte Präsidentin Maia Sandu am Montag. Der Plan sehe vor, dass Bürger aus Russland, Montenegro, Belarus und Serbien nach Moldau einreisen und versuchen, Proteste zu entfachen, um "die legitime Regierung durch eine illegale, von der Russischen Föderation kontrollierte Regierung zu ersetzen". Dieser Plan werde jedoch scheitern. Sandu äußerte sich wenige Tage nachdem die Regierung des Landes mit 2,5 Millionen Einwohnern vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Turbulenzen zurückgetreten war. Sandu hat sich bereits wiederholt besorgt über die Absichten der Führung in Moskaus gegenüber ihrem Land und über die Präsenz russischer Truppen in der abtrünnigen Region Transnistrien geäußert.

