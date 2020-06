Als erster ranghoher Republikaner hat sich der ehemalige US-Außenminister Colin Powell offen für die Wahl des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl im November ausgesprochen. Powell sagte am Sonntag dem Sender CNN, Amtsinhaber Donald Trump, ebenfalls Republikaner, habe sich von der US-Verfassung entfernt und sei eine Gefahr für das Land und dessen Demokratie. "Ich kann Präsident Trump in keinster Weise in diesem Jahr unterstützen", sagte der Vier-Sterne-General, der einst Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte und von 2001 bis 2005 US-Außenminister unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush war. Auf die Frage, ob er für Biden stimmen werde, sagte Powell: "Ich werde für ihn stimmen." Zugleich sagte Powell, Trump lüge "die ganze Zeit" und spalte sowohl national als auch international. Trumps Reaktion blieb nicht lange aus. Über Twitter verwies er auf Powells Auftritt vor dem UN-Sicherheitsrat 2003. Dort hatte der damalige Außenminister zur Begründung für einen Einmarsch der USA im Irak vermeintliche Belege für Massenvernichtungswaffen präsentiert, die die Führung in Bagdad gar nicht besaß.