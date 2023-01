STORY: Mit einem Requiem im Liebfrauendom haben Gläubige in München am Dienstag Abschied vom verstorbenen Papst Benedikt XVI. genommen. In seiner Predigt würdigte Kardinal Reinhard Marx den Verstorbenen als „Gottsucher“ und „leidenschaftlichen Theologen“. Bei Gottesdienstbesuchern hinterließ der Verstorbene unterschiedliche Eindrücke: "Meine Erinnerungen an Papst Benedikt XVI. sind an einen Mann der Kirche, der Theoretiker war. Also ein begnadeter Theologe, wenn man so möchte, der als Papst sicher seine Spuren hinterlassen hat. Sie haben nicht jedem gefallen. Aber das müssen sie ja auch nicht. Und ich denke, wir haben einen großen Katholiken verloren." "Naja, nur was er da im Testament verschwiegen hat, das hätte er ja mal vorher sagen können. Das macht man als Papst, als Oberhirte macht man das gar nicht, dass man das so heimlich irgendwo ein bisschen zugibt. Das hat uns allen nicht so sehr gefallen." Ein Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der Erzdiözese München und Freising zwischen 1945 und 2019 hatte Benedikt XVI. Vertuschung vorgeworfen. Diese hatte er in einer vom Vatikan veröffentlichten Stellungnahme zurückgewiesen. Benedikt XVI. war am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren in Rom gestorben. Der aus dem oberbayerischen Marktl stammende Joseph Ratzinger hatte das Erzbistum von 1977 bis 1982 geleitet. Als Papst hatte er acht Jahre lang das höchste Amt in der katholischen Kirche inne. Angeführt von Kardinal Marx wird eine rund 30-köpfige Delegation der Erzdiözese München und Freising zu den Trauerfeierlichkeiten für Benedikt XVI. am Donnerstag nach Rom fliegen.

