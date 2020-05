Seit dem 29. Mai dürfen Reisende in Österreich wieder übernachten und auch das Wiener 5-Sterne-Hotel Sacher hat seine Pforten wieder geöffnet. Gäste können hier aber nicht nur luxuriös nächtigen, sondern auch essen. Denn ein Teil der Zimmer und Suiten wurde vorübergehend in kleine Restaurants umgewandelt. Fernab von anderen Gästen können dort vier Personen Frühstück, Mittag- oder Abendessen zu sich nehmen. Ein Butler serviert die Speisen, darunter österreichische Klassiker wie Tafelspitz, Wiener Schnitzel oder natürlich ein Stück der Original Sacher-Torte. Wie viele Hotels weltweit hat das auch das berühmte Haus in Wien durch die Corona-Pandemie massive Umsatzeinbußen erlitten. Es werde Jahre dauern, um sich davon zu erholen, so der Geschäftsführer Matthias Winkler.