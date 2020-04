Hektische Betriebsamkeit in der Pizzeria von Alberto Ianelli in Rom. Voraussichtlich ab dem 1. Juni soll hier wieder für Gäste geöffnet werden - unter Beachtung zahlreicher Regeln wegen der Coronavirus-Pandemie, versteht sich. Die Gäste müssen an der Theke einen Meter Abstand zueinander halten, die Tische müssen zwei Meter voneinander entfernt sein. Das Personal muss Masken und Handschuhe tragen. Ianelli lässt zusätzlich Plexiglasscheiben anbringen - zwischen den Tischen und sogar auf den Tischen. "Ich denke, das Leben besteht zurzeit aus Kompromissen. Ob Plexiglas wirklich unter medizinischen Gesichtspunkten hilft, weiß ich nicht. Aber selbst wenn es psychologisch hilft und den Menschen das Gefühl von Sicherheit gibt, ist das gut. Dann begrüße ich das. Ich kenne meine Arbeit und bin bereit, Risiken zu übernehmen. Was das Geschäft angeht und auch, was die Gesundheit angeht. Aber wir müssen leben, wir können nicht eingesperrt in unseren Wohnungen bleiben. In Rom sagen wir, Du kannst kein Leben wie ein Kranker führen, um gesund zu sterben. Darum geht es." Normalerweise haben in der Pizzeria bis zu 140 Personen Platz. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, werden es am 1. Juni deutlich weniger sein, vermutlich nur die Hälfte. Auch die Zahl seiner Mitarbeiter muss Ianelli deshalb deutlich reduzieren. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte gesagt, dass Italien in eine Phase der "Koexistenz mit dem Virus" eintrete. Was das - neben Abstand und Mundschutz genau bedeutet - muss sich erst noch zeigen.